Президент CISM: Иран был достойным и сильным хозяином

«В течение нескольких дней мы стали свидетелями соревнований по вольной борьбе и захватывающих и зрелищных боев между мировыми военными, которые показали, что все вышли на соревнования полностью подготовленными», - отметил он.

«Это моя первая поездка в Тегеран, но, учитывая, что я сам был борцом и много раз видел иранских чемпионов и спортсменов на различных соревнованиях, я знал, какой великой силой обладают иранские борцы. На этих соревнованиях мы также увидели, насколько близки друг другу иранские и российские борцы, и это помогает нам наблюдать интересные и зрелищные соревнования», - отметил он.

«В целом, я должен сказать, что уровень соревнований был очень хорошим, страна-хозяин, соответствующая организация, размещение борцов и все было на отличном уровне, и надо признать, что Иран провел один из лучших турнир», - заключил он.