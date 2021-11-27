Иран занял второе место на чемпионате Азии по пляжному волейболу

Иранские спортсмены Бахман Салеми и Аболхассан Хакизаде уступили Австралии в финале со счетом 2:0.

Сайт Азиатской конфедерации волейбола (AVC) изобразил иранских участников как двух опытных и молодых волейболистов, которые играют в полной координации. AVC указала на заслуги Салеми в последние годы и охарактеризовала Хакизаде как замечательного волейболиста, который стал чемпионом в 2021 году.

Тренеры национальной сборной Ирана по пляжному волейболу Мазиар Хушманд и Араш Рамсари, а также Тофай Каболи, глава иранского комитета по пляжному волейболу, были направлены на азиатские соревнования для сопровождения национальной команды на Пхукете.