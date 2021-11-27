Иран занял второе место на чемпионате Азии по пляжному волейболу

Иранские спортсмены Бахман Салеми и Аболхассан Хакизаде уступили Австралии в финале со счетом 2:0.
Сайт Азиатской конфедерации волейбола (AVC) изобразил иранских участников как двух опытных и молодых волейболистов, которые играют в полной координации. AVC указала на заслуги Салеми в последние годы и охарактеризовала Хакизаде как замечательного волейболиста, который стал чемпионом в 2021 году.
Тренеры национальной сборной Ирана по пляжному волейболу Мазиар Хушманд и Араш Рамсари, а также Тофай Каболи, глава иранского комитета по пляжному волейболу, были направлены на азиатские соревнования для сопровождения национальной команды на Пхукете.
Тегеран, 27 ноября, ИРНА – Мужская сборная Ирана занял второе место на чемпионате Азии по пляжному волейболу.
Иранские спортсмены Бахман Салеми и Аболхассан Хакизаде уступили Австралии в финале со счетом 2:0.
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