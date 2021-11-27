Командующий ВМС: у нас самые высокие технологии в области боевых действий

В субботу, накануне Дня военно-морского флота, адмирал Шахрам Ирани, отвечая на вопрос о последствиях санкций для оборонной промышленности сказал: «Для нас не имеет значения, отменены санкции или нет. Это было важно, когда мы были на войне, и мы должны были выполнять свой долг, хотя они отказались в то время».

«Когда враг концентрирует точку давления на наших людях и накладывает санкции на наше здоровье, это означает, что он очень слаб, а его возможности на поле боя достигают минимально возможного уровня и оставляют позор для региона, поэтому он нацелен на людей. Конечно, в таком намерении врага нет ничего нового, и мы испытывали это снова и снова», - отметил он.

Отвечая на другой вопрос о совместных учениях Zolfaqar 1400 и военно-морской технике в учениях, он сказал: «Важные достижения, которых мы добились на совместных учениях Zolfaqar 1400 в области моря и новое оборудование, которое было добавлено к нам, были видны и мы определили для них оперативную задачу и, слава Богу, протестировали это оборудование на месте, что, слава Богу, прошло очень успешно».

Командующий военно-морским флотом, заявив, что флот - это техническая, научная, политическая, военная и международная сила, сказал: «Соответственно, в ближайшем будущем у нас будут открытия в различных областях в соответствии с потребностями и угрозами будущего».

27-о число ноября в Иране названо Днем военно-морского флота.