Объем торговли Ирана со странами ОЭС составил $9,2 млрд

Иранская делегация во главе президента страны Эбрахима Раиси в воскресенье примет участие в данном саммите.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) состоит из 10 стран-членов, включая Иран, Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. ОЭС с населением более 400 млн человек сыграет главную роль в обеспечении энергии мира.

Объем торговли Ирана со странами ОЭС составил 11565 млн долларов в прошлом году. На долю экспорта Ирана пришлось 6749 млн долларов, в то время как экспорт стран — членов ОЭС в Иран составил 1816 млн долларов.

Среди стран ОЭС самый низкий объем торговли Ирана зафиксирован с Таджикистаном (24 млн долларов), а самый высокий объем торговли – с Турцией (6923 млн долларов).

Таможня Исламской Республики Иран также объявила, что внешнеторговый оборот между Ираном и другими членами организации за первые 7 месяцев текущего иранского 1400 года (21 марта – 22 октября 2021 года) составил 20,3 миллиона тонн товаров на сумму 9 млрд 233 млн долларов, зафиксировав рост на 43% в тоннаже и на 48% в стоимостном выражении.

На долю экспорта Ирана пришлось 17,4 миллиона тонн товаров на сумму 30 млн 544 тыс. долларов, в то время как экспорт стран — членов ОЭС составил 2,88 миллиона тонн, что соответствует 3 млрд 302 миллиона долларов в стоимостном выражении.