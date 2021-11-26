Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на следующей неделе посетит Иран

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов накануне своего визита в Иран провел в пятницу телефонный разговор с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

Во время беседы стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, о региональном и международном сотрудничестве между двумя странами, а также ситуации в Сирии.