Замглавы МИД РФ Михаил Богданов на следующей неделе посетит Иран

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов накануне своего визита в Иран провел в пятницу телефонный разговор с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.
Во время беседы стороны обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, о региональном и международном сотрудничестве между двумя странами, а также ситуации в Сирии.
Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в начале следующей недели посетит Иран, где проведет встречи с властями страны.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов накануне своего визита в Иран провел в пятницу телефонный разговор с послом Ирана в Москве Каземом Джалали.
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