Главы МИД Ирана и Малайзии обсудили двусторонние отношения

В ходе беседы, Амир Абдоллахян передал королю Малайзии приветствие от президента Ирана Эбрахима Раиси и его приглашение посетить страну.

Он также поздравил Малайзию с членством в Совете по правам человека (СПЧ) и выразил надежду, что Малайзия будет способствовать продвижению прав человека и устранению двойных стандартов в отношении прав человека.

Амир Абдоллахиян разъяснил внешнюю политику новой администрации Ирана, приоритетом которой является азиатские страны.

Министр иностранных дел сказал, что Иран готов к расширению связей с Малайзией во всех областях, а также к завершению соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Амир Абдоллахян сказал, что подписание и выполнение соглашений об экстрадиции и судебной помощи между Ираном и Малайзией было важным, подчеркнув важность обмена заключенными между двумя странами.

Он также поблагодарил правительство Малайзии за поддержку палестинского народа.