26 нояб. 2021 г., 18:09
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News Code: 84556032
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Главы МИД Ирана и Малайзии обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Ирана и Малайзии обсудили двусторонние отношения

Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир абдоллахиян в телефонном разговоре со своим малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в пятницу обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные события. Об этом сообщается на сайте МИД Ирана.

В ходе беседы, Амир Абдоллахян передал королю Малайзии приветствие от президента Ирана Эбрахима Раиси и его приглашение посетить страну.

Он также поздравил Малайзию с членством в Совете по правам человека (СПЧ) и выразил надежду, что Малайзия будет способствовать продвижению прав человека и устранению двойных стандартов в отношении прав человека.

Амир Абдоллахиян разъяснил внешнюю политику новой администрации Ирана, приоритетом которой является азиатские страны.

Министр иностранных дел сказал, что Иран готов к расширению связей с Малайзией во всех областях, а также к завершению соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Амир Абдоллахян сказал, что подписание и выполнение соглашений об экстрадиции и судебной помощи между Ираном и Малайзией было важным, подчеркнув важность обмена заключенными между двумя странами.

Он также поблагодарил правительство Малайзии за поддержку палестинского народа.

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