Амир Абдоллахиян и глава дипломатии ЕС обсудили по телефноу иранскую ядерную сделку

Во время телефонного разговора Амир Абдоллахиян не исключил возможность достижения хорошего и даже быстрого соглашения если другие стороны будут готовы вернуться к своим обязательствам в полном объеме и отменить санкции против Ирана.

"Хотя США и три европейские страны нарушили СВПД, Иран будет добросовестно присутствовать на переговорах в Вене, и будет стремиться к хорошему, поддающемуся проверке соглашению", сказал иранский высокопоставленный дипломат, добавив, что повторное присоединение к соглашению должно означать соблюдение всех его условий.

Он поблагодарил Боррелла за его усилия в качестве координатора сделки и сказал, что переговорная группа Ирана рассмотрит все вопросы, которые должны быть урегулированы, поскольку было ясно, что после шести раундов переговоров, состоявшихся в Вене в начале этого года, окончательного результата достичь не удалось.

Они должны быть серьезными и достаточными гарантиями того, что ненадежные США не откажутся от потенциальной сделки еще раз, отметил Амирабдоллахян.

Указывая на противоречивое поведение США и несоответствие между их словами и действиями, министр иностранных дел сказал, что Белый дом ввел новые санкции против иранских юридических и физических лиц, одновременно заявив о готовности вновь присоединиться к СВПД.