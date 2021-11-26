26 нояб. 2021 г., 14:21
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News Code: 84555826
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Иран готов развивать торгово-экономических связей с Туркменистаном

Иран готов развивать торгово-экономических связей с Туркменистаном

Тегеран, 26 ноября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари подчеркнул, что Туркменистан играет важную роль в регионе, и Исламская Республика заинтересована в поддержке торговцев обеих стран в расширении двусторонних обменов.

Сафари сделал эти заявления на встрече с бизнесменами в посольстве Ирана в Ашхабаде, заявив о экономических целей и программ администрации президента Эбрахима Раиси.

Сафари заявил, что приоритетом администрации Раиси — максимальное взаимодействие с соседними государствами и Иран полон решимости развивать внешную торговлю, особенно в нефтяном и ненефтяном секторах.

По словам замминистра, МИД совместно с другими государственными структурами приступил к составлению комплексных программ по устранению проблем и препятствий на пути внешней торговли.

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