Россия надеется, что МАГАТЭ и Иран скоро согласуют протоколы проверок

"Рассчитываем, что МАГАТЭ и Иран найдут взаимоприемлемый выход и в ближайшее время согласуют протоколы проверок с учетом существующей практики и озабоченностей обеих сторон", - сказал Ульянов.

Он отметил важность поездки гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран 22-23 ноября и установления личного контакта с новой администрацией президента Эбрахима Раиси. "Как мы понимаем, этот визит как минимум помог двум сторонам лучше понять подходы друг друга. Рассчитываем, что это будет способствовать скорейшему окончательному разрешению остающихся проблемных вопросов по происхождению обнаруженных частиц незаявленного ядерного материала на трех площадках в Иране", - подчеркнул он.

При этом дипломат обратил внимание на определенное продвижение вперед по тематике металлического уранового диска. "В середине ноября агентство провело проверку на одном из заявленных ядерных объектов в Иране, - указал он. - Рассчитываем, что это поможет закрыть данную проблему".

Проблемные вопросы

Как добавил Ульянов, в Москве исходят из того, что все обязательства, предусмотренные соглашениями о гарантиях, должны неукоснительно выполняться подписавшими их государствами, включая Иран. "Считаем важным для Тегерана обеспечить требующееся взаимодействие и дать необходимые пояснения в интересах того, чтобы снять проблемные темы с повестки дня Совета", - подчеркнул он.

Ульянов напомнил, что прекращение Ираном временного применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях стало результатом политики "максимального давления" и убийства иранского ученого Мохсена Фахризаде. "В целом не надо забывать, что вопрос о дополнительном протоколе должен рассматриваться в контексте венских переговоров по восстановлению СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), где это будет более эффективно и продуктивно", - добавил постпред.

Ульянов подчеркнул, что остающиеся к Ирану вопросы относительно обнаруженных частиц ядерного материала не заслуживают пристального внимания Совета в силу их исторического характера и отсутствия рисков с точки зрения распространения в настоящем. По его словам, все проблемные вопросы должны быть урегулированы строго в рамках соглашения о гарантиях, а политические спекуляции и давление извне лишь заведут дело в тупик. "Важно придерживаться принципа "разумной достаточности" и найти такой выход, который позволит исключить любые распространенческие риски, обеспечить надлежащее осуществление гарантий и подвести черту под данной темой. Надеемся, что именно в таком прагматичном ключе секретариат и Иран будут выстраивать дальнейшую работу", - заявил он, выразив надежду, что все остающиеся вопросы будут разрешены к сессии Совета в марте и навсегда сняты с повестки дня.

Ульянов также выступил против нарушения иммунитетов и привилегий инспекторов МАГАТЭ, в том числе в Иране. "Тем не менее мы далеки от мысли, что Иран пытается целенаправленно препятствовать работе инспекторов, - пояснил он. - Прекрасно понимаем, что опасения Тегерана по поводу безопасности предприятий ядерной инфраструктуры и последовавшее ужесточение мер проверок возникли не на пустом месте. Это результат целой серии имевших место подрывных действий, которые мы категорически осуждаем". Дипломат выразил недоумение в связи с тем, что другие управляющие упорно обходят этот аспект стороной.

Гросси в Тегеране

23 ноября гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом Ирана Мохаммадом Эслами, а также встретился с иранским министром иностранных дел. Гросси заявил, что переговоры с Ираном "оказались безрезультатными", хотя были "конструктивными, корректными и профессиональными". По его словам, Тегеран и МАГАТЭ должны заключить соглашение, на базе которого будет возобновлена инспекционная деятельность в этой стране.