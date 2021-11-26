Иран неоднократно предупреждал МАГАТЭ о ненадлежащем поведении

Об этом заявил в пятницу официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди в интервью новостному телеканалу IRINN.

"Иран неоднократно предупреждал МАГАТЭ о таком поведении, говорит иранский чиновник", сказал он.

Он отметил, что мировые державы политизировали часть мирной ядерной программы, в то время как Иран приобретает мирную ядерную промышленность, и страна выполнила все свои обязательства по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

"Иран производит ядерную продукцию в рамках международных норм, но некоторые государства хотят обвинить Иран в безосновательных претензиях", сказал Камалванди, призвав иранские СМИ помешать планам врагов.

Призвав отечественные СМИ проявлять бдительность в отношении заговоров за рубежом, он отметил, что каждый должен попытаться реализовать ядерные права Ирана и не допускать создания искаженного образа исламской страны.

"В ходе переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси все эти вопросы были затронуты", сказал чиновник.

Он добавил, что иранские власти лица выдвинули свои требования на встрече во вторник в Тегеране, отметив, что обе стороны достигли хорошего прогресса в переговорах, но не смогли завершить все вопросы из-за нехватки времени.