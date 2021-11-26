Иранка заняла 3-е место на чемпионате мира по тхэквондо

Вчера в Зеленом зале Эр-Рияда стартовал первый раунд женского чемпионата мира по тхэквондо 2021 года (G4) с участием 170 тхэквондистов из 31 страны, который продлится три дня.

Ковсару Асасе в первом матче предстояло сразиться со Ставролой Десилой из Греции, обладателем бронзы чемпионата Европы 2018 года. Затем она встретилась с Эшли Кроулд Хугопуш, из Канады, обладательницей двух золотых, двух бронзовых медалей и ряда турнирных медалей, и обыграла ее со счетом 15-5.

В полуфинале представительница Ирана в весовой категории до 62 кг встретилась с Петрой Ольбовой из Чехии и завоевала бронзовую медаль.