Завершение первого раунда заседания Комитета по расследованию убийства Касема Сулеймани в Багдаде

«После переговоров на высоком уровне между судебными системами Ирана и Ирака и усилий Тегеранской прокуратуры, наш Судебно-правовой совет под председательством одного из заместителей прокурора и Тегеранской революции, 2 дня назад, чтобы принять участие в первом заседании Объединенный следственный комитет Сулеймани выехал в Багдад. Первый раунд переговоров завершился сегодня, и стороны решили провести второй раунд встреч комитета в Тегеране в течение следующего месяца», - заявил он.

«В конце этого раунда переговоров главы двух делегаций подписали совместное заявление, в котором осудили это преступление как серьезное нарушение национального суверенитета Ирака и нарушение международного права и прав человека», - добавил он.