Иностранные туристы будут застрахованы от ковида в Иране

«Прибытие иностранных туристов в Иран до 2019 года и вспышки коронавируса достигло около 9 миллионов человек ежегодно. Но затем страна столкнулась с пандемией коронавируса, из-за которой количество иностранных туристов сократилось почти до нуля», - заявил он.

Барат сказал, что наличие отрицательного результата теста на pcr, а также наличие действующей карты вакцинации являются одними из условий для въезда иностранного туриста в страну, и добавил: «Еще одним условием для въезда иностранного туриста в Иран является предоставление страховки от коронавируса, за исключением основной страховки».