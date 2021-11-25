25 нояб. 2021 г., 21:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84555354
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Иностранные туристы будут застрахованы от ковида в Иране

Иностранные туристы будут застрахованы от ковида в Иране

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Руководитель Главного управления мониторинга и оценки туристических услугЭсмаил Барат, ссылаясь на важность предотвращения распространения коронвируса и поддержания здоровья населения, сказал, что иностранные туристы будут застрахованы от ковида при въезде в страну.

«Прибытие иностранных туристов в Иран до 2019 года и вспышки коронавируса достигло около 9 миллионов человек ежегодно. Но затем страна столкнулась с пандемией коронавируса, из-за которой количество иностранных туристов сократилось почти до нуля», - заявил он.

Барат сказал, что наличие отрицательного результата теста на pcr, а также наличие действующей карты вакцинации являются одними из условий для въезда иностранного туриста в страну, и добавил: «Еще одним условием для въезда иностранного туриста в Иран является предоставление страховки от коронавируса, за исключением основной страховки».

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