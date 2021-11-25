Иран решительно ответил на обвинения сионистского режима на заседании Совета управляющих

Мохаммад Реза Гаеби, исполняющий обязанности постоянного представителя Исламской Республики Иран при международных организациях, базирующихся в Вене в ответ на обвинения и претензии представителя сионистского режима во время заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии о выполнении Ираном ядерной сделки, отметил, что это не первый случай, когда представитель Израильский режим представил длинную и скучную историю. «На этот раз представитель этого режима попытался сделать его менее скучным, переименовав свой повторяющийся рассказ в «Голос тишины», что снова провалилось», - сказал он.

«Было бы лучше он рассказал правдивую историю своего безмолвного голоса перед лицом жестоких преступлений режима в регионе, тайной ядерной программы израильского режима и ядерных бомбардировок, а также террористических атак на мирные ядерные объекты или убийства ученых-ядерщиков других стран», - заключил он.