25 нояб. 2021 г., 20:25
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News Code: 84555328
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Иранская вакцина COV Pars от ковида имеет иностранных клиентов на закупку

Иранская вакцина COV Pars от ковида имеет иностранных клиентов на закупку

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Глава Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Рази Али Эсхаги объявил, что вакцина COV Pars от ковида является одной из лучших вакцин в мире и имеет большое количество зарубежных клиентов.

«Работая круглосуточно, нам удалось доставить рекомбинантную вакцину Рази со 100% иранскими техническими знаниями и с момента открытия до конца производства и конечного потребления», - отметил он.

«Иммунитет клеток в организме этой вакцины составляет более 75%, а нейтрализующие антитела - более 80%, - сказал он. - Мы ожидаем, что Министерство здравоохранения закупит и закажет эти вакцины у нас, чтобы мы могли планировать это соответствующим образом».

«С другой стороны, если мы им не понадобимся, пускай они позволят нам экспортировать в связи с наличием клиентов, но на первом этапе мы выбираем, чтобы наши соотечественники получали пользу от такой вакцины с таким качеством», - продолжил он.

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