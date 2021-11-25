Иранская вакцина COV Pars от ковида имеет иностранных клиентов на закупку

«Работая круглосуточно, нам удалось доставить рекомбинантную вакцину Рази со 100% иранскими техническими знаниями и с момента открытия до конца производства и конечного потребления», - отметил он.

«Иммунитет клеток в организме этой вакцины составляет более 75%, а нейтрализующие антитела - более 80%, - сказал он. - Мы ожидаем, что Министерство здравоохранения закупит и закажет эти вакцины у нас, чтобы мы могли планировать это соответствующим образом».

«С другой стороны, если мы им не понадобимся, пускай они позволят нам экспортировать в связи с наличием клиентов, но на первом этапе мы выбираем, чтобы наши соотечественники получали пользу от такой вакцины с таким качеством», - продолжил он.