25 нояб. 2021 г., 20:23
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News Code: 84555327
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Мохбер: ШОС - успешная модель регионального стратегического сотрудничества

Мохбер: ШОС - успешная модель регионального стратегического сотрудничества

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Объясняя стратегическую политику Ирана по развитию регионального сотрудничества, первый вице-президент Мохаммад Мохбер на 20-м заседании Шанхайского совета министров сотрудничества заявил, что Шанхайская организация сотрудничества является успешной моделью регионального стратегического сотрудничества.

Выступая в режиме видеоконференции по случаю двадцатого заседания Совета премьер-министров ШОС в четверг вечером, Мохаммад Мохбер сказал, что ШОС является успешной моделью регионального стратегического сотрудничества в продвижении культуры международной многосторонности. «Шанхайская организация сотрудничества, обладающая огромным потенциалом и возможностями для многостороннего сотрудничества, может обещать светлое будущее странам региона благодаря сотрудничеству и взаимному мышлению», - сказал он.

«Шанхайская организация сотрудничества в настоящее время является успешной моделью регионального стратегического сотрудничества в продвижении культуры международной многосторонности, поэтому мы готовы завершить процесс полноправного членства в кратчайшие сроки», - отметил он.

По его словам, «несомненно, неизменная поддержка со стороны стран-членов будет способствовать процессу полноправного членства и всесторонней деятельности Ирана в Шанхайской организации сотрудничества».

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