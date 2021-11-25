Мохбер: ШОС - успешная модель регионального стратегического сотрудничества

Выступая в режиме видеоконференции по случаю двадцатого заседания Совета премьер-министров ШОС в четверг вечером, Мохаммад Мохбер сказал, что ШОС является успешной моделью регионального стратегического сотрудничества в продвижении культуры международной многосторонности. «Шанхайская организация сотрудничества, обладающая огромным потенциалом и возможностями для многостороннего сотрудничества, может обещать светлое будущее странам региона благодаря сотрудничеству и взаимному мышлению», - сказал он.

«Шанхайская организация сотрудничества в настоящее время является успешной моделью регионального стратегического сотрудничества в продвижении культуры международной многосторонности, поэтому мы готовы завершить процесс полноправного членства в кратчайшие сроки», - отметил он.

По его словам, «несомненно, неизменная поддержка со стороны стран-членов будет способствовать процессу полноправного членства и всесторонней деятельности Ирана в Шанхайской организации сотрудничества».