С МАГАТЭ достигнута принципиальная договоренность об урегулировании технических вопросов: МИД

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики сегодня обменялись мнениями по поводу расширения двусторонних отношений, развития событий в Афганистане и ядерную сделку, отмену незаконных санкций США против иранского народа.

Выразив удовлетворение позитивным развитием отношений между двумя странами в последние месяцы, министр иностранных дел Ирана сказал: «Были приняты необходимые меры для выполнения экономических соглашений между двумя странами, и детали будут предоставлены китайской стороне как можно быстрее».

Объясняя всесторонние консультации Исламской Республики Иран с группой «Большой пятеркой» и визит Генерального директора Международного агентства по атомной энергии в Тегеран, он подчеркнул: «с МАГАТЭ достигнута принципиальная договоренность об устранении технических проблем во время этой поездки, и мы постараемся как можно скорее подготовить совместное заявление».