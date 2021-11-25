МИД подчеркнул важность создания совместной экономической комиссии между Ираном и Арменией

Хосейн Амир Абдоллахиян и Арарат Мирзоян обсудили в среду вечером вопросы, в том числе двусторонние отношения, экономическое сотрудничество между двумя странами и Совместной экономической комиссией, саммит ОЭС, а также региональные и международные события.

Министр иностранных дел нашей страны охарактеризовал отношения между Ираном и Арменией как прочные и поступательные и призвал к их расширению и развитию в различных сферах.

Он выразил удовлетворение тенденцией роста отношений между двумя странами в последние месяцы и подчеркнул важность развития сотрудничества в политической, экономической и других областях.