25 нояб. 2021 г., 14:06
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News Code: 84554999
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МИД подчеркнул важность создания совместной экономической комиссии между Ираном и Арменией

МИД подчеркнул важность создания совместной экономической комиссии между Ираном и Арменией

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - В телефонном разговоре со своим армянским коллегой министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду, что в ближайшее время будет сформирована совместная экономическая комиссия двух стран.

Хосейн Амир Абдоллахиян и Арарат Мирзоян обсудили в среду вечером вопросы, в том числе двусторонние отношения, экономическое сотрудничество между двумя странами и Совместной экономической комиссией, саммит ОЭС, а также региональные и международные события.

Министр иностранных дел нашей страны охарактеризовал отношения между Ираном и Арменией как прочные и поступательные и призвал к их расширению и развитию в различных сферах.

Он выразил удовлетворение тенденцией роста отношений между двумя странами в последние месяцы и подчеркнул важность развития сотрудничества в политической, экономической и других областях.

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