Амир Абдоллахиян: С МАГАТЭ можно договориться

Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил в среду в Твиттере о встрече и разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии: «В Тегеране состоялись интимные, откровенные и плодотворные переговоры с Рафаэлем Гросси».

«Мы достигли хороших договоренностей о продолжении сотрудничества, но доработка текста требует дополнительной работы над несколькими словами», - заявил он.

«Возможна договоренность. Политизация технических вопросов неконструктивна. Вскоре должно состояться совместное заседание и окончательный текст», - добавил он.