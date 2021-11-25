25 нояб. 2021 г., 14:05
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News Code: 84554996
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Амир Абдоллахиян: С МАГАТЭ можно договориться

Амир Абдоллахиян: С МАГАТЭ можно договориться

Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что достижение соглашения с Международным агентством по атомной энергии возможно.

Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил в среду в Твиттере о встрече и разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии: «В Тегеране состоялись интимные, откровенные и плодотворные переговоры с Рафаэлем Гросси».

«Мы достигли хороших договоренностей о продолжении сотрудничества, но доработка текста требует дополнительной работы над несколькими словами», - заявил он.

«Возможна договоренность. Политизация технических вопросов неконструктивна. Вскоре должно состояться совместное заседание и окончательный текст», - добавил он.

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