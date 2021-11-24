Женская сборная Ирана по кумитэ победила чемпионат мира среди глухих

В Тегеране (Иран) завершились соревнования чемпионата мира по каратэ среди глухих.

Спортсменки сборной Ирана по итогам 4-х дней соревнований победили чемпионат мира. Сборная России заняла второе место, а Украины — третье.

В индивидуальных соревнованиях по ката иранка Можде Мардани завоевала золотую медаль, а спортсменки из Украины и России завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В весовой категории до 50 кг Хакиме Закизаде завоевал серебряную медаль, а спортсмены из России и Украины заняли первое и третье места.

В командном кумитэ сборная Ирана одержала победу на Украиной и выиграла чемпионат.