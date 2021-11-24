Иран стал победителем чемпионата мира CISM по греко-римской борьбе

В Тегеран (Иран) завершились соревнования 35-го чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по спортивной борьбе.

Спортсмены сборной Вооруженных Сил Ирана по греко-римской борьбе завоевали 10 (4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые) медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

Золотые медали завоевали Али Нурбахш (55 кг), Иман Мохаммади (63 кг), Хоссейн Асади (67 кг) и Мохаммад Реза Мохтари (77 кг). Джамал Исмаили (82 кг) и Мехди Бали (97 кг) завоевали серебро, а Пуйя Насерпур (60 кг), Ашкан Саадатифар (72 кг), Хоссейн Нури (87 кг) и Амир Гасеми Манжези (130 кг) - бронзовые медали.