Технологический университет имени Амира Кабира вошёл в рейтинг лучших университетов мира U.S. News

Технологический университет имени Амира Кабира, согласно новому рейтингу US News, занял 37 место в списке «Лучшие университеты мира по математике» (Best Global Universities for Mathematics) и первое место среди иранских вузов в отрасли математики.

Согласно этому рейтингу Массачусетский технологический институт, Стэнфорд и Принстонский университет заняли 1-3 места по предмету «Математика». Сорбонна, Кембридж, Беркли, Гарвард, Париж, Оксфорд и Цюрихский технологический университет также заняли 4-10 места.

Среди азиатских университетов 1-3 места по математике заняли китайские вузы, а восьмое - Технологический университет имени Амира Кабира.