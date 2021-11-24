24 нояб. 2021 г., 17:14
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News Code: 84554186
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Технологический университет имени Амира Кабира вошёл в рейтинг лучших университетов мира U.S. News

Технологический университет имени Амира Кабира вошёл в рейтинг лучших университетов мира U.S. News

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Медиакомпания U.S. News & World Report опубликовала очередной рейтинг лучших университетов мира по предмету «Математика».

Технологический университет имени Амира Кабира, согласно новому рейтингу US News, занял 37 место в списке «Лучшие университеты мира по математике» (Best Global Universities for Mathematics) и первое место среди иранских вузов в отрасли математики.

Согласно этому рейтингу Массачусетский технологический институт, Стэнфорд и Принстонский университет заняли 1-3 места по предмету «Математика». Сорбонна, Кембридж, Беркли, Гарвард, Париж, Оксфорд и Цюрихский технологический университет также заняли  4-10 места.

Среди азиатских университетов 1-3 места по математике заняли китайские вузы, а восьмое - Технологический университет имени Амира Кабира.



 

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