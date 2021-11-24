Сборная Ирана по хоккею с шайбой проводит тренировочный сбор с участием российских тренеров

"С 5 по 10 декабря в Иран прибудет группа из четырех российских тренеров и игроков, где примут участие в тренировочном сборе мужской и женской сборных Ирана по хоккею с шайбой", сказал глава хоккейной ассоциации Ирана Каве Седги.
По его словам, сборная Ирана готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте 2022 года в Кыргызстане.
Седги отметил, что итоговый состав сборной Ирана для участия в чемпионате мира по хоккею будет объявлен после тренировочного сбора.
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Мужская и женская сборные Ирана по хоккею с шайбой проводят с 5-го по 13-е декабря тренировочный сбор с участием 4 тренеров и игроков сборной России по хоккею.
"С 5 по 10 декабря в Иран прибудет группа из четырех российских тренеров и игроков, где примут участие в тренировочном сборе мужской и женской сборных Ирана по хоккею с шайбой", сказал глава хоккейной ассоциации Ирана Каве Седги.
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