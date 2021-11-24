Сборная Ирана по хоккею с шайбой проводит тренировочный сбор с участием российских тренеров

"С 5 по 10 декабря в Иран прибудет группа из четырех российских тренеров и игроков, где примут участие в тренировочном сборе мужской и женской сборных Ирана по хоккею с шайбой", сказал глава хоккейной ассоциации Ирана Каве Седги.

По его словам, сборная Ирана готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте 2022 года в Кыргызстане.

Седги отметил, что итоговый состав сборной Ирана для участия в чемпионате мира по хоккею будет объявлен после тренировочного сбора.