24 нояб. 2021 г., 16:05
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News Code: 84554091
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Иран является производителем наборов для генетического тестирования

Иран является производителем наборов для генетического тестирования

Глава Иранской организации судебной медицины (ILMO) Аббас Масджеди сказал, что Иран производит высококачественные наборы для генетического тестирования, которые не уступает американским и немецким аналогам по качеству.

Масджеди на встрече с вице-президентом по науке и технологиям Сореной Саттари, сказал, что ILMO удалось произвести наборы для генетического тестирования и гомогенизаторы, которые можно было бы использовать в лабораториях судебной экспертизы для идентификации жертв.

Он сказал, что лаборатории организации судебной медицины соответствуют международным стандартам, в них работают эксперты-генетики, которые могут идентифицировать жертв массовых инцидентов в кратчайшие сроки.

Масджеди также сказал, что организация рассматривает возможность экспорта наборов и гомогенизаторов в будущем.

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