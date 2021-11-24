Иран является производителем наборов для генетического тестирования

Масджеди на встрече с вице-президентом по науке и технологиям Сореной Саттари, сказал, что ILMO удалось произвести наборы для генетического тестирования и гомогенизаторы, которые можно было бы использовать в лабораториях судебной экспертизы для идентификации жертв.

Он сказал, что лаборатории организации судебной медицины соответствуют международным стандартам, в них работают эксперты-генетики, которые могут идентифицировать жертв массовых инцидентов в кратчайшие сроки.

Масджеди также сказал, что организация рассматривает возможность экспорта наборов и гомогенизаторов в будущем.