Раиси отправится в Туркменистан для участия в саммите ОЭС

Президент Раиси, которого пригласил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возглавит высокопоставленную политическую и экономическую делегацию страны в Ашхабаде.

Ожидается, что он объяснит позицию и предложения Ирана по укреплению региональных и международных отношений, особенно по устранению препятствий и повышению уровня сотрудничества между странами-членами ОЭС.

Президент также проведет встречи с коллегами, чтобы изучить возможности расширения двусторонних связей.

ОЭС - региональная организация, состоящая из Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджанской Республики в качестве полноправных членов.

15-й саммит ОЭС состоится в воскресенье, и Туркменистан будет принимать его в качестве сменяющего президента организации.