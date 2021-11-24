24 нояб. 2021 г., 15:51
Journalist ID: 2177
News Code: 84554060
0 Persons

Раиси отправится в Туркменистан для участия в саммите ОЭС

Раиси отправится в Туркменистан для участия в саммите ОЭС

Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси в субботу отправится в Туркменистан для участия в саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде.

Президент Раиси, которого пригласил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов возглавит высокопоставленную политическую и экономическую делегацию страны в Ашхабаде.

Ожидается, что он объяснит позицию и предложения Ирана по укреплению региональных и международных отношений, особенно по устранению препятствий и повышению уровня сотрудничества между странами-членами ОЭС.

Президент также проведет встречи с коллегами, чтобы изучить возможности расширения двусторонних связей.

ОЭС - региональная организация, состоящая из Ирана, Турции, Пакистана, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Азербайджанской Республики в качестве полноправных членов.

15-й саммит ОЭС состоится в воскресенье, и Туркменистан будет принимать его в качестве сменяющего президента организации.

Your Comment

You are replying to: .
captcha