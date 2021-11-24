МИД Ирана готов оказать помощь производителям лекарства и медицинского оборудования

Он на встрече с замминистра промышленности, рудников и торговли, главой организации по развитию торговли и директорами 26 производителей лекарства и медицинского оборудования заявил о нынешних препятствий на пути экспорта лекарства.
Стороны также договорились о реализации транспортных проектов в связи с растущим спросом на перевалку контейнерных грузов с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Кавказ, Россию и Европу через южные порты Ирана, объединенные маршруты коридора Север-Юг морскими и железная дорога Исламской Республики Иран.
Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Замминистра иностранных дел по экономической дипломатии Махди Сафари заявил о готовности внешнеполитического ведомства и миссий Исламской Республики к решению проблем и развитию экспорта лекарственных продуктов и медицинского оборудования.
Он на встрече с замминистра промышленности, рудников и торговли, главой организации по развитию торговли и директорами 26 производителей лекарства и медицинского оборудования заявил о нынешних препятствий на пути экспорта лекарства.
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