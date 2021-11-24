МИД Ирана готов оказать помощь производителям лекарства и медицинского оборудования

Он на встрече с замминистра промышленности, рудников и торговли, главой организации по развитию торговли и директорами 26 производителей лекарства и медицинского оборудования заявил о нынешних препятствий на пути экспорта лекарства.

Стороны также договорились о реализации транспортных проектов в связи с растущим спросом на перевалку контейнерных грузов с Дальнего Востока в Среднюю Азию и Кавказ, Россию и Европу через южные порты Ирана, объединенные маршруты коридора Север-Юг морскими и железная дорога Исламской Республики Иран.