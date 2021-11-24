В Иране назвали защиту беженцев задачей прав человека

"Текущее состояние мира и многочисленные кризисы, такие как Covid-19, голод, стихийные бедствия и войны, ставят под угрозу человеческую жизнь больше, чем когда-либо. Между тем, кризис «убежища» и «иммиграции» был постоянным и часто остававшимся без ответа вопросом государств", так отмечается в письме, распространённом на английском, персидском и английском языках.

"То, что оскорбило сегодня мир и привлекло внимание к вопросу «просителей убежища» является перемещением и замешательством тысяч просителей убежища в приграничном регионе Беларуси и Польши. К сожалению, на сегодняшний день правозащитники и активисты в этой сфере в различных областях не смогли найти ее решения. Нахождение в холодное время года и отсутствие минимальных жилых помещений и отсутствие какой-либо материальной и духовной поддержки привели к тому, что этот вопрос стал человеческой катастрофой", говорится в письме.

"К сожалению, мы видим халатность, а иногда и необдуманные заявления официальных лиц ЕС по этому поводу", отмечается в письме, напомнив о принципах прав человека, принятых ООН, после заявления официального представителя партии «Национального единства» Жюльена Одуля о беженцев в приграничном регионе Беларуси и Польши.

Ранее он заявил: "Пусть беженцы умрут от холода на границе".