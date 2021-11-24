24 нояб. 2021 г., 11:16
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Иранцы завоевали 3 медали на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих

Иранцы завоевали 3 медали на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих

Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Иранские спортсмены в дисциплине керуги завоевали 3 медали (1 золото, 1 серебро и 1 бронза) на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих в Тегеране.

Алиреза Шарифиманеш в весовой категории 58 кг, Фардин Гасеми в весовой категории 81 кг и Амир Салар Амирифард завоевали золото, серебро и бронзу.
Соревнования в рамках чемпионата мира по тхэквондо среди глухих сегодня продолжатся в столице.

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