Иранцы завоевали 3 медали на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих

Алиреза Шарифиманеш в весовой категории 58 кг, Фардин Гасеми в весовой категории 81 кг и Амир Салар Амирифард завоевали золото, серебро и бронзу.
Соревнования в рамках чемпионата мира по тхэквондо среди глухих сегодня продолжатся в столице.
Тегеран, 24 ноября, ИРНА – Иранские спортсмены в дисциплине керуги завоевали 3 медали (1 золото, 1 серебро и 1 бронза) на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих в Тегеране.
Алиреза Шарифиманеш в весовой категории 58 кг, Фардин Гасеми в весовой категории 81 кг и Амир Салар Амирифард завоевали золото, серебро и бронзу.
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