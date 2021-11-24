Иранцы завоевали 3 медали на чемпионате мира по тхэквондо среди глухих

Алиреза Шарифиманеш в весовой категории 58 кг, Фардин Гасеми в весовой категории 81 кг и Амир Салар Амирифард завоевали золото, серебро и бронзу.

Соревнования в рамках чемпионата мира по тхэквондо среди глухих сегодня продолжатся в столице.