23 нояб. 2021 г., 21:52
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News Code: 84553069
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Иран призвал к эффективной помощи странам в борьбе с торговлей людьми

Иран призвал к эффективной помощи странам в борьбе с торговлей людьми

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Посол и Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Исламская Республика Иран призывает международное сообщество оказывать странам надлежащую, доступную и эффективную техническую помощь в целях эффективной борьбы с торговлей людьми.

Об этом во вторник заявил посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Оценка Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми».

«Чтобы обеспечить коллективный ответ на эту угрозу, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и приложения к ней стремились создать согласованную трансграничную нормативную среду. Исламская Республика Иран, одна из первых подписавших эту конвенцию, приняла необходимые меры для выполнения положений указанной конвенции и приложений к ней с целью борьбы с торговлей людьми», - заявил он.

«Исламская Республика Иран призывает международное сообщество оказывать странам надлежащую, доступную и эффективную техническую помощь в целях эффективной борьбы с этим преступлением», - заключил он.

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