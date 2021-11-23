Иран призвал к эффективной помощи странам в борьбе с торговлей людьми

Об этом во вторник заявил посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Оценка Глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми».

«Чтобы обеспечить коллективный ответ на эту угрозу, Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и приложения к ней стремились создать согласованную трансграничную нормативную среду. Исламская Республика Иран, одна из первых подписавших эту конвенцию, приняла необходимые меры для выполнения положений указанной конвенции и приложений к ней с целью борьбы с торговлей людьми», - заявил он.

«Исламская Республика Иран призывает международное сообщество оказывать странам надлежащую, доступную и эффективную техническую помощь в целях эффективной борьбы с этим преступлением», - заключил он.