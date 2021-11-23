Амир Абдоллахиян: Противоречивое поведение США - одно из главных препятствий на переговорах

В телефонном разговоре во вторник Амир Абдоллахиян и Игнасио Кассис обсудили двусторонние вопросы, переговоры в Вене и некоторые региональные вопросы.

Напомнив о важном положении Швейцарии в Европе, министр иностранных дел Ирана отметил, что двусторонние отношения между двумя странами находятся в правильном направлении и что недавний визит спикера швейцарского парламента в Тегеран стал поворотным моментом в парламентских отношениях между двумя странами.

Амир Абдоллахян, говоря об усилиях по решению некоторых проблем в расширении деятельности швейцарских компаний в Иране, подчеркнул необходимость расширения и развития отношений между двумя странами в различных областях, включая науку, образование, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение и банковское дело.

Далее Амир Абдоллахиян отметил, что переговоры об отмене санкций против Ирана начнутся на следующей неделе в Вене, подчеркнув, что Иран готов и серьезно настроен достичь хорошего и немедленного соглашения, но в то же время не доверяет поведению США.