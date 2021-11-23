23 нояб. 2021 г., 21:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84553067
0 Persons

Амир Абдоллахиян: Противоречивое поведение США - одно из главных препятствий на переговорах

Амир Абдоллахиян: Противоречивое поведение США - одно из главных препятствий на переговорах

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - В телефонном разговоре со своим швейцарским коллегой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что переговоры об отмене санкций против Ирана начнутся на следующей неделе, подчеркнув, что Тегеран серьезно настроен на достижение хорошего соглашения, но противоречивое поведение США было одним главных препятствий на переговорах.

В телефонном разговоре во вторник Амир Абдоллахиян и Игнасио Кассис обсудили двусторонние вопросы, переговоры в Вене и некоторые региональные вопросы.

Напомнив о важном положении Швейцарии в Европе, министр иностранных дел Ирана отметил, что двусторонние отношения между двумя странами находятся в правильном направлении и что недавний визит спикера швейцарского парламента в Тегеран стал поворотным моментом в парламентских отношениях между двумя странами.

Амир Абдоллахян, говоря об усилиях по решению некоторых проблем в расширении деятельности швейцарских компаний в Иране, подчеркнул необходимость расширения и развития отношений между двумя странами в различных областях, включая науку, образование, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение и банковское дело.

Далее Амир Абдоллахиян отметил, что переговоры об отмене санкций против Ирана начнутся на следующей неделе в Вене, подчеркнув, что Иран готов и серьезно настроен достичь хорошего и немедленного соглашения, но в то же время не доверяет поведению США.

Your Comment

You are replying to: .
captcha