Иранский фильм «Мустафа» попал на кинофестиваль в Неаполе, Италия

Короткометражный фильм «Мустафа» режиссера Алиреза Теймури был выбран для участия в основной секции 18-го Международного фестиваля короткометражных фильмов accordi @DISACCORDI Неаполь, Италия.

Международный фестиваль короткометражных фильмов Accordi @DISACCORDI отмечает свое 18-летие с 16 ноября по 5 декабря 2021 года и приглашает кинематографистов и режиссеров со всего мира, чтобы поделиться искусством создания независимых короткометражных фильмов с местной публикой. Режиссеры также получат возможность общаться и профессионально развиваться, поощрять культурный туризм и развивать киноиндустрию в Неаполе и его окрестностях.