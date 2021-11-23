Раиси: Общим знаменателем авраамических религий является наше единство и солидарность

Принимая верительные грамоты нового посла Ватикана в Тегеране Анджея Юзовича, Эбрахим Раиси подчеркнул, что внимание к Богу и духовности имеет важное значение для современного человеческого общества.

Президент добавил: «Те, кто угнетает сегодня, если они обратят внимание на учение Христа, они больше не будут притеснять, и Ватикан может играть активную роль в этом отношении».

«Концепции религии Христа и то, чему нас учил пророк ислама, следует обсуждать на научных собраниях, чтобы сблизить взгляды», - сказал Раиси.