Тегеран придает особое значение региональному сотрудничеству: Раиси

Эбрахим Раиси во вторник на встрече с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хосро Назери указал на препятствия и проблемы для повышения уровня отношений и сотрудничества между странами-членами накануне Саммита ОЭС, и сказал: «Путь развития сотрудничества должен быть проложен таким образом, чтобы обмены и экономические отношения стран-членов ОЭС могли осуществляться на более высоком и высшем уровне».

По словам президента, «каждый член ОЭС имеет большой экономический потенциал в различных сферах, активация которого может привести к экономическому процветанию в регионе».

Ссылаясь на возможности стран-членов ОЭС в области энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, морской экономики и туризма, президент заявил: «Комплексные планы и действия Секретариата ОЭС по активизации этих возможностей могут способствовать экономическому процветанию региона и обеспечить развитие и процветание стран-членов ОЭС».