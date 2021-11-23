Раиси: отношения между Ираном и Нидерландами следует развивать в сфере торговли и инвестиций

Эбрахим Раиси на встрече с новым послом Королевства Нидерландов в Тегеране Франсиско Иоганном Марией Мулленом, подчеркнув важность развития двусторонних отношений, сказал: «Между Ираном и Нидерландами существуют давние и исторические отношения».

«Страны с укоренившимися корнями, такие как Нидерланды, должны быть независимыми, и на них не должны влиять взгляды господствующего течения», - добавил он.

Ссылаясь на существование сотен мечетей в Нидерландах, Раиси сказал, что уважение прав мусульман укрепляет культуру и цивилизацию в Европе, и приветствовал готовность Нидерландов к торговому и инвестиционному сотрудничеству и призвал к укреплению сотрудничества в области технологий, особенно в области окружающей среды и водных ресурсов.