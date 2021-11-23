23 нояб. 2021 г., 20:08
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News Code: 84552998
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Кения выразила готовность принять иранские бизнес-делегации

Кения выразила готовность принять иранские бизнес-делегации

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Посол Кении в Тегеране Джошуа Гатимо Агута положительно оценил встречу с официальными лицами Министерства иностранных дел Ирана и Торговой палаты Альборз и заявил о полной готовности своей страны принять бизнес-делегации Исламской Республики Иран.

«Мы стремимся к расширению взаимодействия с Ираном в различных областях», - сказал Джошуа Гатимо Агута во время встречи между менеджерами и активистами чайной индустрии страны и руководителями Торговой палаты Альборса.

Ссылаясь на важность пересмотра стратегий развития торговых отношений между Ираном и Кенией и решения проблем в этой связи, он добавил: «Мы намерены удовлетворить потребности иранского рынка в кенийском чае».

Он продолжил свое выступление, указав на рост торговых отношений между двумя странами, и сказал: «Я надеюсь, что результаты этих встреч для иранских и кенийских бизнесменов в различных сферах, включая взаимодействие в чайной индустрии, будут сопровождаться положительными результатами».

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