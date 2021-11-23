23 нояб. 2021 г., 20:06
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News Code: 84552993
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Посол Хорватии: мы работаем над углублением экономических отношений с Ираном

Посол Хорватии: мы работаем над углублением экономических отношений с Ираном

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Посол Республики Хорватия в Иране Драго Штамбук подчеркнул углубление экономических и политических отношений между двумя странами.

«Помимо санкций, пандемия коронавируса вызвала проблемы в отношениях между Ираном и Хорватией, и мы надеемся исправить эти недостатки в будущем», - сказал Драго Штамбук на встрече с экономическими активистами в провинции Хамадан во вторник.

Он упомянул визит президента Хорватии в Тегеран в 2016 году и сказал: «Во время этого визита присутствовали представители 100 наших компаний, и были заключены меморандумы о взаимопонимании в различных областях».

«Мы признали эти соглашения и добиваемся их выполнения, потому что для нас очень важно укреплять отношения с Ираном», - сказал посол Хорватии в Иране.

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