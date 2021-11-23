Первая прививка от ковида составляет 82% в Иране и 64% в Европе

Мохаммад Мехди Гуя, подчеркнув тенденцию к снижению госпитализаций и смертей на 91-й неделе пандемии коронавируса, сказал, что в среднем по стране первая прививка людей от 12 лет и старше составила 82% в Иране и 64% в Европе.

«Среднее значение по стране для второй прививки людей от 12 лет и старше составляет 65%, в среднем по стране для первой прививки людей от 18 лет и старше составляет 83%, в среднем по стране для второй прививки людей от 18 лет и старше выше - 66%. Средний национальный показатель вакцинации первой прививки людей 12-18 лет составляет 83%, а средний национальный показатель вакцинации для людей в возрасте от 12 до 18 лет составил 54%», - отметил он.