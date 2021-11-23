Расширение взаимодействия со странами региона - определенная политика нынешней правительства Ирана

Подчеркивая расширение двустороннего взаимодействия с Таджикистаном в различных областях культуры и искусства, Мохаммад Мехди Эсмаили сказал: «Тот факт, что Иран и Таджикистан говорят на одном языке без посредников и переводчиков, показывает глубину культурных общностей между двумя народами. Мы считаем таджикское правительство нашим братом, другом и соседом».

«Иран и Таджикистан имеют общую древнюю историю, которая является предметом гордости, и иранцы всегда чувствовали общность с народом этой страны», - отметил он.

По словам министра, «определенная политика 13-го правительства в Исламской Республике Иран заключается в расширении взаимодействия со странами региона, персоязычными странами и Центральной Азией, потому что мы все находимся в кругу единой и мобильной группы, и это единство показывает, что существует множество причин для общих культурных взаимодействий».