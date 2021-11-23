Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Мохаммадом Эслами

Рафаэль Гросси и Мохаммад Эслами обсуждают создание четких рамок для сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии и Организацией по атомной энергии Ирана во время встречи.

Гросси прибыл в Тегеран вчера вечером во главе делегации для проведения переговоров с официальными лицами страны, и его приветствовал пресс-секретарь Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

Сегодня после встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Гросси встретится с министром иностранных дел Хосейном Амир Абдоллахияном.