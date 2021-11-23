23 нояб. 2021 г., 12:40
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News Code: 84552346
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Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Мохаммадом Эслами

Генеральный директор МАГАТЭ встретился с Мохаммадом Эслами

Тегеран, 23 ноября, ИРНА - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Рафаэль Гросси и Мохаммад Эслами обсуждают создание четких рамок для сотрудничества между Международным агентством по атомной энергии и Организацией по атомной энергии Ирана во время встречи.

Гросси прибыл в Тегеран вчера вечером во главе делегации для проведения переговоров с официальными лицами страны, и его приветствовал пресс-секретарь Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди.

Сегодня после встречи с главой Организации по атомной энергии Ирана Гросси встретится с министром иностранных дел Хосейном Амир Абдоллахияном.

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