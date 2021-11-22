Иран предостерег от незаконной торговли оружием и легкими вооружениями с целью распространения терроризма

«Мы разделяем обеспокоенность по поводу гуманитарных, социально-экономических последствий и последствий для безопасности незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и их утечки неавторизованным получателям», сказал Тахт-Раванчи в понедельник в своем обращении к Заседанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по оценке Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми.

«Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней является единственной универсальной основой для решения этих многогранных проблем», сказал он.

«Как жертва террористов, пользующихся поддержкой из-за рубежа, и столкнувшись с угрозой организованной преступности и незаконного оборота наркотиков, связанных с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями, Исламская Республика Иран высоко ценит Программу действий и призывает обеспечить ее сбалансированная, эффективная и полная реализация, в том числе путем выявления и решения проблем ее реализации», сказал Тахт-Раванчи.