Иран и Беларусь развивают сотрудничество в евразийском регионе

"Иран может использовать потенциал Беларуси в области рыболовства, сельского хозяйства, сельскохозяйственных ресурсов и сельскохозяйственного оборудования и техники", сказал он, указав на жестокие санкции против двух стран.

Он добавил, что среди иранских фермеров качество белорусских калийных удобрений устраивало, но в условиях санкций ввоз этого удобрения в Иран был остановлен.

Министр сельского хозяйства заявил, что санкции лишили Иран возможности удовлетворить свои потребности в области тяжелых тракторов, и выразил надежду, что эти проблемы будут решены путем развития отношений.