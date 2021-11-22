23 нояб. 2021 г., 00:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84551792
0 Persons

Иран и Беларусь развивают сотрудничество в евразийском регионе

Иран и Беларусь развивают сотрудничество в евразийском регионе

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Иран и Беларусь могут работать вместе в евразийском регионе за счет совместных возможностей. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садатинежад на встрече с послом Беларуси в Иране Дмитрием Кольцовым.

"Иран может использовать потенциал Беларуси в области рыболовства, сельского хозяйства, сельскохозяйственных ресурсов и сельскохозяйственного оборудования и техники", сказал он, указав на жестокие санкции против двух стран.

Он добавил, что среди иранских фермеров качество белорусских калийных удобрений устраивало, но в условиях санкций ввоз этого удобрения в Иран был остановлен.

Министр сельского хозяйства заявил, что санкции лишили Иран возможности удовлетворить свои потребности в области тяжелых тракторов, и выразил надежду, что эти проблемы будут решены путем развития отношений.

Your Comment

You are replying to: .
captcha