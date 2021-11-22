Глава МИД Ирана принял верительные грамоты новоназначенных послов Брунея и Армении

"Сегодня, в начале своей дипломатической миссии в Иране, новый посол Брунея (Бруней-Даруссалама) в Исламской Республике Иран Аванджи Хаджи Исмаил Абдул Манап встретился с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдуллахияном и вручил ему верительные грамоты", пишет пресс-служба иранского МИД.

"Сегодня новый посол Республики Армения в Иране Арсен Авакян встретился с министром иностранных дел и вручил министру копии верительных грамот в начале своей дипломатической миссии в Исламской Республике Иран", отмечается в сообщении.