22 нояб. 2021 г., 19:35
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Документальный фильм иранского режиисера получил приз года от ABU

Документальный фильм иранского режиисера получил приз года от ABU

Тегеран, 22 ноября. ИРНА — Документальный фильм «Кокон» иранского режиисера Мохаммада Карта получил приз года от Азиатско-тихоокеанского вещательного союза( Asia-Pacific Broadcasting Union, ABU).

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU), в которую входят 276 членов из 76 стран на четырех континентах и ​​более 3 миллиардов зрителей в разных странах, является крупнейшей и самой разветвленной радио- и телевизионной организацией в мире.

Фильм «Кокон» режиссера Мохаммада Карта, созданный телеканалом документальных фильмов государственной телерадиокомпанияей Исламской Республики Иран,, получил награду за лучший документальный фильм года как представитель Ирана на этом мероприятии.

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