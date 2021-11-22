Документальный фильм иранского режиисера получил приз года от ABU

Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU), в которую входят 276 членов из 76 стран на четырех континентах и ​​более 3 миллиардов зрителей в разных странах, является крупнейшей и самой разветвленной радио- и телевизионной организацией в мире.

Фильм «Кокон» режиссера Мохаммада Карта, созданный телеканалом документальных фильмов государственной телерадиокомпанияей Исламской Республики Иран,, получил награду за лучший документальный фильм года как представитель Ирана на этом мероприятии.