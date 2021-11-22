Багери: МАГАТЭ не должно поддаваться никакому политическому давлению

"У нас нет причин отказываться от своей ядерной политики, если другая сторона не придерживается своих обязательств", заявил Багери в понедельник в интервью телеканалу Al Jazeera.

"У Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как принять новую реальность ядерной сделки", отметил он.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что в центре внимания должна быть серьезность венских переговоров. "Наше внимание сосредоточено на отмене жестких санкций", отметил он.

"Мы продолжим нашу ядерную деятельность и будем развивать ее в соответствии с положениями ядерного соглашения", сказал он.

"Мы хотим гарантий отмены санкций, и Вашингтон должен предоставить это на переговорах в Вене", добавил дипломат.