22 нояб. 2021 г., 16:17
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Багери: МАГАТЭ не должно поддаваться никакому политическому давлению

Багери: МАГАТЭ не должно поддаваться никакому политическому давлению

Тегеран, 22 ноября. ИРНА — Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани сказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно сохранять свой технический характер и не поддаваться никакому политическому давлению.

"У нас нет причин отказываться от своей ядерной политики, если другая сторона не придерживается своих обязательств", заявил Багери в понедельник в интервью телеканалу Al Jazeera.

"У Соединенных Штатов нет другого выбора, кроме как принять новую реальность ядерной сделки", отметил он.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что в центре внимания должна быть серьезность венских переговоров. "Наше внимание сосредоточено на отмене жестких санкций", отметил он.

"Мы продолжим нашу ядерную деятельность и будем развивать ее в соответствии с положениями ядерного соглашения",  сказал он.

"Мы хотим гарантий отмены санкций, и Вашингтон должен предоставить это на переговорах в Вене",  добавил дипломат.

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