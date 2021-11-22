22 нояб. 2021 г., 14:54
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News Code: 84551411
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В Иране от ковида впервые за 234 дня умерли менее 100 человек за сутки

В Иране от ковида впервые за 234 дня умерли менее 100 человек за сутки

Тегеран, 22 ноября. ИРНА — Смертность от коронавируса в Иране стала самой низкой за 234 дня — за сутки умерли около 97 человек.

При этом число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 6 082 865 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

"С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 5 795 060 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.

Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 129 053 человека.

Напомним, что более 257 млн. человек заразились коронавирусом в мире, более 5,170 млн из которых умерли.

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