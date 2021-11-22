Иранские гиды отправились в Дубай для участия в Экспо-2020

Иранские гиды, владеющие английским и арабским языкам, будут присутствовать в иранском павильоне для представления достижений страны в сфере туризма.

Павильон познакомит посетителей с экономикой, социальным развитием и культурой Ирана. Он посвящен мирному сосуществованию, древним цивилизациям и традициям Ирана, а также его ритуалам и народу.

В число строительных материалов, используемых в теплых и засушливых регионах Ирана, входит обожженная глина. Эти глиняные шары – одна из визуальных достопримечательностей павильона.

Иран – родина одной из старейших цивилизаций мира, чьи исторические и городские поселения датируются 7000 г. до н. э.