22 нояб. 2021 г., 13:12
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Иранские гиды отправились в Дубай для участия в Экспо-2020

Иранские гиды отправились в Дубай для участия в Экспо-2020

Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Первая группа иранских гидов отправились в Экспо-2020 в Дубае, чтобы представить достопримечательности страны в павильоне Ирана. Об этом сообщил замминистра культурного наследия, туризма и ремесел по туристическим вопросам Али Асгар Шальбафиан в понедельник.

Иранские гиды, владеющие английским и арабским языкам, будут присутствовать в иранском павильоне для представления достижений страны в сфере туризма.
Павильон познакомит посетителей с экономикой, социальным развитием и культурой Ирана. Он посвящен мирному сосуществованию, древним цивилизациям и традициям Ирана, а также его ритуалам и народу.
В число строительных материалов, используемых в теплых и засушливых регионах Ирана, входит обожженная глина. Эти глиняные шары – одна из визуальных достопримечательностей павильона.
Иран – родина одной из старейших цивилизаций мира, чьи исторические и городские поселения датируются 7000 г. до н. э.

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