Иран советует МАГАТЭ продолжать техническое сотрудничество

Во время еженедельной конференции, Хатибзаде коснулся сегодняшнего визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Иран, заявив, что Исламская Республика всегда пыталась поддерживать свои связи с Агентством в его рамках, и что он надеется что этот визит будет конструктивным, как и предыдущие.

"Дата поездки Гросси была объявлена некоторое время назад, и Иран уточнил график визита", сказал он, добавив, что Иран всегда пытался урегулировать проблемы с МАГАТЭ в технических рамках и просил ядерный наблюдательный орган действовать в этих рамках.

Представитель МИД также сказал, что МАГАТЭ хорошо знает, что все саботаж и террористические акты против ядерных объектов Ирана, которые сопровождали определенные страны, значительно повлияли на технические аспекты ядерной программы Ирана.

"Некоторые страны допускают просчеты в связи с приближением венских переговоров", сказал Хатибзаде, комментируя овинения французских властей в адрес Ирана, и рекомендовал всем участникам СВПД сосредоточить внимание на серьезных переговорах в Вене.