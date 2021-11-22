Мужская сборная Ирана выиграла чемпионат мира по тхэквондо среди глухих

Индивидуальные и командные соревнования чемпионата мира по тхэквондо среди глухих с участием спортсменов из Южной Кореи, России, Таиланда, Ирана, Эквадора, Турции и Украины в воскресенье вечером прошли в столице.
Иранская сборная заняла первое место в командных соревнованиях. Второе место заняла Турция, Россия и Южная Корея совместно стали бронзовыми призерами.
В индивидуальных соревнованиях иранец Мортеза Реза-Сефат завоевал золото. Корейский спортсмен завоевал серебро. Махмуд Акбари из Ирана и корейский тхэквондист также получили бронзовую медаль.
Тегеран, 22 ноября, ИРНА – Мужская команда Ирана в дисциплине пумсэ выиграла чемпионат мира по тхэквондо среди глухих-2021 в Тегеране.
Индивидуальные и командные соревнования чемпионата мира по тхэквондо среди глухих с участием спортсменов из Южной Кореи, России, Таиланда, Ирана, Эквадора, Турции и Украины в воскресенье вечером прошли в столице.
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