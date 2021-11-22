Иранцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих

В первый день турнира иранские борцы завоевали 5 медалей: 2 золота, 2 серебра и 1 бронзы.

Ахмад Мохаммаднежад и Фариборз Бабаи в весовых категориях 57 и 74 кг выиграли серебро, и Хади Вафаи в весовой категории 86 кг завоевал бронзу.

В конце первого дня сборная Россия в турнирной таблице занимает первое место, набрав 115 очков. Иран занимает второе место, набрав 105 очков.

35-й чемпионат мира по спортивной борьбе среди военнослужащих с участием 300 спортсменов из 22 страны (CISM) 20-25 ноября проходит в Тегеране.