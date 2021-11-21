21 нояб. 2021 г., 23:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84550510
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Иран и Азербайджан сделали акцент на двустороннем сотрудничестве

Иран и Азербайджан сделали акцент на двустороннем сотрудничестве

Тегеран, 21 ноября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян и заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве.

Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики и председатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству с Исламской Республикой Иран, находящийся в Тегеране с однодневным рабочим визитом, встретился сегодня вечером в воскресенье с Хосейном Амиром Абдоллахиян, министр иностранных дел, обсудили события в Кавказском регионе и двустороннее сотрудничество.

На этой встрече Амир Абдоллахиян выразил удовлетворение растущей тенденцией торговых отношений между двумя странами и тесными связями между двумя странами, подчеркнув важность транспорта, энергетики и туризма.

Ссылаясь на возможности Исламской Республики Иран, министр иностранных дел также объявил о готовности иранских компаний участвовать в восстановлении недавно освобожденных территорий, сославшись на успехи двух стран в области вакцинации, необходимость облегчить общение между гражданами и возобновить полеты между двумя странами.

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